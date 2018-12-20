Подозреваемый по делу Бабченко освобожден из-под стражи

Главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

Один из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко освобожден из-под стражи. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 19 декабря, сообщает DW.

"Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на роSSийского журналиста Аркадия Бабченко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта. В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

СБУ задержала Стельмашенко 13 июня. В его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Тогда в спецлужбе заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украине Стельмашенко и его спутникам покупал Борис Герман (арестованный как непосредственный заказчик убийства журналиста) по просьбе Вячеслава Пивоварника. Следствие считает его главным организатором ряда терактов, которые удалось предотвратить.

Однако Герман на судебных заседаниях заявил журналистам, что лично не знаком с Стельмашенко. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Стельмашенко Олег Юрченко.

Выйдя на свободу, Тарас Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не стал комментировать изменение позиции обвинения.