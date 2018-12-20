Подозреваемый по делу Бабченко освобожден из-под стражи

Главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

Подозреваемый по делу Бабченко освобожден из-под стражи
Тарас Стельмашенко
Фото: dw.com

Один из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко освобожден из-под стражи. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 19 декабря, сообщает DW.

"Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на роSSийского журналиста Аркадия Бабченко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта. В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

СБУ задержала Стельмашенко 13 июня. В его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Тогда в спецлужбе заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украине Стельмашенко и его спутникам покупал Борис Герман (арестованный как непосредственный заказчик убийства журналиста) по просьбе Вячеслава Пивоварника. Следствие считает его главным организатором ряда терактов, которые удалось предотвратить.

Однако Герман на судебных заседаниях заявил журналистам, что лично не знаком с Стельмашенко. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Стельмашенко Олег Юрченко.

Выйдя на свободу, Тарас Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не стал комментировать изменение позиции обвинения.

В четверг, 20 декабря, Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинила его в государственной измене, организации подготовки к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигацииСенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации
Один из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИОдин из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИ
Адвокат Мартыненко опроверг содействие Минюста в рецензировании экспертиз по делуАдвокат Мартыненко опроверг содействие Минюста в рецензировании экспертиз по делу
УПЦ МП ответила на просьбу Порошенко помочь с освобождением моряковУПЦ МП ответила на просьбу Порошенко помочь с освобождением моряков
Порошенко попросил главу УПЦ МП Онуфрия помочь в освобождении украинских моряковПорошенко попросил главу УПЦ МП Онуфрия помочь в освобождении украинских моряков
В Крыму задержали активиста, освещавшего суд по делу адвоката КубердиноваВ Крыму задержали активиста, освещавшего суд по делу адвоката Кубердинова
Экс-советник гендиректора Госкосмоса задержан по делу о срыве запуска спутника "Лыбидь"Экс-советник гендиректора Госкосмоса задержан по делу о срыве запуска спутника "Лыбидь"
ГПУ передала в суд обвинение по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 годуГПУ передала в суд обвинение по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 году
Луценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТОЛуценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТО
В материалах по делу Гандзюк, полученных СБУ, не хватает значительной части доказательств, - ЗакревскаяВ материалах по делу Гандзюк, полученных СБУ, не хватает значительной части доказательств, - Закревская
Последние новости
Подгружаем последние новости