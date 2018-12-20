ЕС предоставит Украине 50 млн евро на поддержку реформы децентрализации, - Зубко

В 2020 году встанет вопрос нового избирательного законодательства о местных выборах.

ЕС предоставит Украине 50 млн евро на поддержку реформы децентрализации, - Зубко
Геннадий Зубко
Фото: Макс Требухов

Европейский Союз предоставит Украине 50 млн евро на поддержку реформы децентрализации.

Об этом сообщает правительственный портал.

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко провел встречу с руководителем Группы поддержки Украины Питером Вагнером и руководителем программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефаном Шльойнингом.

"Мы продолжаем успешное сотрудничество с проектом U-LEAD. Дорожная карта сотрудничества останется прежней, ведь Соглашение Украины с ЕС о сотрудничестве с этим проектом соответствует Европейской Хартии местного самоуправления. К концу января 2019 года совместно с нашими международными партнерами подготовим операционный план действий-2020 и на его основе предложим структуру Центрального офиса реформ. У нас много новых задач - в частности, обработка избирательного законодательства и картографические работы для моделирования процессов в областях", - сказал Зубко по итогам встречи.

Он также отметил, что сегодня перед органами центральной и местной власти, парламентом, органами местного самоуправления стоит ряд первоочередных задач, их выполнение - успешная реализация реформы децентрализации. Это - формирование новой территориальной основы и проведения выборов в 2020 году уже на новой административно-территориальной карте Украины.

"Параллельно органы местного самоуправления, ОГА и еще более 10 министерств должны двигаться по формированию субрегионального уровня и их собственных территориальных структур. В 2020 году встанет вопрос нового избирательного законодательства о местных выборах. И мы будем предлагать изменения в законодательство. Будем настаивать на привлечении общественности к избирательному процессу. Времени мало - два года. Это очень мало для таких тектонических изменений. Но мы имеем мощную поддержку международных партнеров. Спасибо за четыре года сотрудничества и за веру в реформу", - добавил Зубко.

Напомним, сейчас в Украине насчитывается 727 громад. Еще 123 будут созданы после местных выборов 23 декабря, если Рада разрешит их проведение в областях с военным положением.

В начале декабря Президент Петр Порошенко сообщил, что объединение громад завершится в 2020 году.


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