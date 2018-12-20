Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot вместо роSSийских С-400
Сумма сделки составит 3,5 млрд долларов.
Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на 3,5 млрд долларов.
Об этом Пентагон предварительно уведомил Конгресс США, передает "Голос Америки".
Как заявляют в Управлении военного сотрудничества Министерства обороны США, Госдеп одобрил продажу 80 ракет Patriot с усовершенствованной системой наведения и 60 других ракет, а также сопутствующего оборудования (радаров, станций управления огнем и пусковых установок).
Ранее Госдепартамент заявлял, что обсуждает с Турцией возможную продажу системы Patriot компании Raytheon, чтобы Анкара не закупала роSSийские системы С-400. Однако в процессе выбора Турция дважды отказывалась от Patriot, сперва выбрав китайскую систему, а в 2017 году отдав предпочтение роSSийской С-400.
США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что роSSийские ЗРК не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, и что закупка С-400 поставит под угрозу сделку на поставку Турции американских истребителей F-35, а также может привести к санкциям со стороны Вашингтона.
В соответствии с законодательством, Конгресс должен быть уведомлен о получении разрешения на поставку вооружения иностранному государству, однако это не означает, что уже был подписан контракт или завершились переговоры.
Напомним, в декабре прошлого года замминистра обороны Турции заявил, что первые поставки роSSийских С-400 планируются на первый квартал 2020 года. Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО.
В июле США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400.
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Политика
20.12.2018 11:00