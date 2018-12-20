"Укроборонпром" анонсировал переход на стандарты НАТО с 2019 года

Летом 2019 года технические эксперты Альянса посетят предприятия госконцерна.

"Укроборонпром" передает технику военным
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен перейти на стандарты Организации Североатлантического договора (НАТО) с 2019 года.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"С 2019 году в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО. Кроме того, с 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в ходе заседания 27-й Совместной рабочей группы Украина-НАТО. Рабочая группа, в которую входит эксперты Альянса, Минобороны, Министерства экономического развития и госконцерна "Укроборонпром", достигла наибольшего за последние три года прогресса в подготовке к интеграции стандартов НАТО в национальные нормативные документы.

"Для ускорения перехода на новые стандарты летом 2019 технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома", входящие в кластеров авиастроения и радиолокации. Завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО руководящих документов оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланирован на конец 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре "Укроборонпром" занял 81 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием.


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