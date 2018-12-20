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Гройсман перенес поездку в Мариуполь из-за непогоды Премьер планировал посетить Донецкую область для проведения совещания по транспортным перевозкам. Владимир Гройсман Фото: ukraina.ru Премьер-министр Владимир Гройсман перенес запланированную на 19 декабря поездку в Донецкую область из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter . "Перенес рабочий визит в Мариуполь из-за неблагоприятных погодных условий", - написал премьер. Гройсман планировал посетить Донецкую область для проведения совещания по развитию транспортных перевозок. Мариупольский городской совет уточнил, что на 19 декабря в Мариупольском морском порту было запланировано совещание по развитию транспортных перевозок в Донецкой области и Мариуполе под председательством Гройсмана. После этого у премьера были запланированы поездки по области на ряд объектов. 20 декабря Гройсман планирует посетить с рабочей поездкой Полтавскую область. Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства автобана Мариуполь - Запорожье.

LB.ua

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