Гройсман перенес поездку в Мариуполь из-за непогоды
Премьер планировал посетить Донецкую область для проведения совещания по транспортным перевозкам.
Премьер-министр Владимир Гройсман перенес запланированную на 19 декабря поездку в Донецкую область из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Перенес рабочий визит в Мариуполь из-за неблагоприятных погодных условий", - написал премьер.
Гройсман планировал посетить Донецкую область для проведения совещания по развитию транспортных перевозок.
Мариупольский городской совет уточнил, что на 19 декабря в Мариупольском морском порту было запланировано совещание по развитию транспортных перевозок в Донецкой области и Мариуполе под председательством Гройсмана. После этого у премьера были запланированы поездки по области на ряд объектов.
20 декабря Гройсман планирует посетить с рабочей поездкой Полтавскую область.
Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства автобана Мариуполь - Запорожье.
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Политика
20.12.2018 10:58