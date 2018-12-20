В Литве несколько человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии

Среди задержанных - один гражданин РФ.

В Литве несколько человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии
Альгирдас Палецкис
Фото: ru.delfi.lt

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии задержали нескольких человек, в том числе - бывшего главу Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса.

Как сообщает DELFI со ссылкой на источник в полиции, Палецкиса задержали с уликами - он занимался сбором информации по заказу спецслужб.

"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", - заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис. Точное число задержанных генпрокурор не назвал.

"Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной", - сказал Пашилис.

Лица, выполнявшие задачи роSSийской разведки, по его словам, были связаны с политическими непарламентскими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас рассказал, что в ходе расследования были проведены обыски. Среди подозреваемых есть один гражданин РоSSии.

"Могу подтвердить, что один из задержанных - Валерий Иванов, которого задержали, поскольку во время обыска у него нашли оружие. На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже", - сказал Пярнавас.

Он отметил, что в ходе обысков были обнаружены разные данные, которые позволяют предполагать, что подозреваемые занимались сбором информации. Задержанные, вероятно, собирали информацию непубличного характера, однако не раскрывается, была ли она засекреченной.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет.

Напомним, ранее Словакия выслала роSSийского дипломата по подозрению в шпионаже.


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