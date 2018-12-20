Мэр Харькова Геннадий Кернес пригрозил "потерять" гендиректора теплосетей, если к Новому году в Харькове не будет горячей воды.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Самое главное, что мы сейчас уже запустили большие станции, и нам теперь легче говорить о том, что горячая вода будет. Такого не будет, чтобы харьковчане остались без горячей воды. К какому сроку это произойдёт? Я думаю, что к Новому году поближе мы можем сказать, что Алексеевка будет с горячей водой", - сказал Кернес на сессии горсовета в среду, отвечая на вопрос внефракционного депутата Игоря Черняка.

После этого он вызвал на трибуну гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" Сергея Андреева и потребовал сообщить, когда будет возобновлена подача горячей воды на Алексеевке.

Андреев сказал, что сейчас в Харькове нет горячей воды в 104 домах, в том числе в 85 домах на Алексеевке.

"Если вы не сделаете к Новому году, все здесь слышат, я вас потеряю!" - предупредил гендиректора Кернес.

Напомним, что мэр Харькова не впервые грубо относится к подчиненным. В 2012 году Кернес обозвал чиновника "сучим псом" и пообещал его "умножить на ноль".