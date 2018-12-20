В Киевской области замглавы сельсовета задержан за вымогательство 500 тыс. гривен

Чиновник вымогал у директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

В Киевской области правоохранители задержали заместителя главы сельсовета, подозреваемого в вымогательстве 500 тыс. гривен и 2300 долларов.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В ходе следствия установлено, что деньги чиновник вымогал у директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. За эту сумму он пообещал директору общества помочь в принятии положительного решения на сессии поселкового совета об утверждении проекта землеустройства и передачи в аренду земельного участка площадью 5 га.

"Чтобы скрыть свои коррупционные «махинации», чиновник предложил указанном директору перечислить 500 тыс. гривен на счет юридического лица, под видом благотворительной помощи - на нужды объединенной территориальной общины. Во вторник, 18 декабря, во время получения 2300 долларов США неправомерной выгоды и обсуждения условий пересчета второй части средств фигурант был задержан", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Чиновнику грозит наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее сотрудников военизированной охраны "Укрзализныци" уличили в вымогательстве 400 тыс. у бизнесмена.