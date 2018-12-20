Насиров через суд требует 1 млн гривен от врача, который свидетельствовал о его состоянии

Экс-глава ГФС утверждает, что эти данные огласили без его разрешения.

?Насиров через суд требует 1 млн гривен от врача, который свидетельствовал о его состоянии
Росман Насиров
Фото: Макс Требухов

В среду Шевченковский райсуд Киева начнет рассматривать дело врача, который свидетельствовал по уголовному производству экс-главы ГФС Романа Насирова.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Фейсбуке.

"Мне сообщили, что сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова. Врач - Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско. НАБУ обращалось в его института с просьбой провести обследование состояния здоровья Насирова. Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи он озвучил факты о состоянии его здоровья", - написала Супрун.

Насиров подал гражданский иск в суд, потому что, по его словам, эти данные огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

В суде от врача Насиров требует 1 млн гривен возмещения.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. Он подал иск о незаконности увольнения, и 11 декабря Окружной админсуд Киева отменил решение Кабмина.

Насирова также судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.


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