Ирпенский горсовет со скандалом обновил Генплан города

Общественные активисты заявили о попытке легализовать незаконные стройки.

Ирпенский горсовет со скандалом обновил Генеральный план города.

Во время сессии, которая состоялась 19 декабря, за утверждение градостроительной документации обновления Генерального плана города Ирпень проголосовали 29 депутатов.

Фото: facebook.com/Serhiy.Hlinuanyj

Фото: facebook.com/Serhiy.Hlinuanyj

Противники генплана утверждают, что документ, который не был обнародован, легализует незаконную и хаотическую застройку и позволяет новое строительство в пойме речки Ирпень.

Журналистка Михайлина Скорына в блоге на оппозиционном к местной власти сайте "Громада Приирпенья" пишет, что документ не только не был публично опубликован, но по нему не было общественных слушаний и он не проходил областной градсовет.

Она отметила, что генплан Ирпеня от 2012 года предполагал строительство 10 новых садиков и трех новых школ к 2030 году, когда численность населения города должна была увеличиться до 55 тысяч. Но уже сейчас в городе проживает до 100 тысяч человек, а построили только два садика и ни одной школы.

Новый генплан, заявила Скорына, гарантирует лично бывшему мэру Ирпеня Владимиру Карплюку и его партнерам новые площадки под высотки.

Фото: Антикор Владимир Карплюк

В то же время прокарплюковский сайт "Правда Ирпеня" утверждает, что цель нового генплана - спасение зеленых зон и создание новых парков и рекреационных территорий, отвод участков для строительства новых школ и детсадов, сохранение частного сектора, вынесение многоэтажной застройки за пределы центральной части.

Владелец крупного интернет-провайдера "Бест" Алексей Зиневич, который является одним из противником застройки, в свою очередь сообщил, что принятию генплана предшествовало нападение на его бизнес.

В 6:30, написал Зиневич в фейсбуке, "50 титушок в масках" снесли забор вокруг его дома, а в 9:00 неизвестные порезали основные и резервные кабели "Беста". В результате Ирпень и соседние населенные пункты остались без интернета.

Он считает, что за этим стоит "ОПГ Карплюка".

Фото: irpin.news Дом Зиневича

Фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk