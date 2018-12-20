Минюст передаст ЕСПЧ подробную информацию о роSSийских военных на Донбассе
Разведка установила фамилии и данные прикрытия оккупантов.
Министерство юстиции Украины передаст в Европейский суд по правам человека подробную информацию о роSSийских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Об этом заместитель министра юстиции Иван Лищина заявил в интервью "Европейской правде".
"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам из РоSSии, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", – сказал Лищина.
По его словам, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с более или менее установленной иерархией, с единым штабом в городе Новочеркасск.
"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "абы как", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из РоSSии – с реальными фамилиями, данным прикрытия, документами, перехватами и так далее", – подчеркнул замминистра.
Лищина признал, что суду потребуется дополнительное время, чтобы ознакомиться с новыми доказательствами, однако это вряд ли слишком затянет рассмотрение жалобы.
"Я не думаю, что нашу жалобу по Донбассу рассмотрят очень быстро – скорее можно рассчитывать на слушания в 2020 году. К тому моменту у РоSSии будет достаточно времени, чтобы прокомментировать всю новую информацию, которую мы представили", – добавил он.
Напомним, ранее ЕСПЧ обязал РоSSию представить всю информацию о раненных военнопленных моряках, а затем - предоставить раненным все необходимое лечение, однако Украина до сих пор не получила никаких официальных данных о здоровье моряков.
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