Сорос стал человеком года по версии Financial Times

Филантром стал символом либеральной демократии в разгар популизма.

Сорос стал человеком года по версии Financial Times
Фото: Niccol? Caranti/ Wikimedia Commons.

Британская газета Financial Times назвала известного инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

Издание утверждает, что в 2018 году, в разгар популистских тенденций в политике, Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества.

Обычно выбор FT отражает достижения человека, на этот раз также учитывались и те ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ, с одной стороны, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью - с другой. Financial Times прямо противопоставляет его ценности тем, которые якобы исповедуют президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Сорос родился в Венгрии, покинул страну в 17 лет, закончил Лондонскую школу экономики, параллельно работая носильщиком и официантом, позднее переехал в США. В 1950-е годы он создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

Благотворительную деятельность Дж.Сорос начал в 1979 году в ЮАР. В 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. К 2018 году Дж.Сорос передал фонду $18 млрд семейных средств. В РоSSии деятельность его фонда признана нежелательной.

В этом году в Венгрии развернулась кампания "Стоп Сорос". В мае его фонд Open Society Foundations был вынужден перевести представительство из Венгрии на территорию ФРГ. В начале декабря Центрально-Европейский университет, основанный при участии Дж.Сороса и аккредитованный в США и Венгрии, подтвердил переезд из Будапешта в Вену в связи с давлением венгерских властей.

По данным журнала Forbes, состояние Дж.Сороса на 19 декабря оценивалось в $8,3 млрд, он занимал 60-ю строчку в списке 400 самых богатых американцев и был 190-м среди миллиардеров мира.


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