Суд продлил арест Савченко до 18 февраля
Подозреваемые и их адвокаты более 5 месяцев знакомятся с материалами дела.
Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей для депутата Верховной Рады Надежды Савченко еще на два месяца - до 18 февраля 2019 года.
Об этом сегодня сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко на своей странице в Фейсбуке.
Суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры о продлении ареста подозреваемой.
Напомним, 30 июля Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в терроризме. Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела.
Савченко находится под арестом с 23 марта 2018 года. 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности по подозрению в подготовке терактов в Киеве.
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Политика
20.12.2018 06:36