Суд продлил арест Савченко до 18 февраля

Подозреваемые и их адвокаты более 5 месяцев знакомятся с материалами дела.

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей для депутата Верховной Рады Надежды Савченко еще на два месяца - до 18 февраля 2019 года.

Об этом сегодня сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко на своей странице в Фейсбуке.

Суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры о продлении ареста подозреваемой.

Напомним, 30 июля Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в терроризме. Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела.