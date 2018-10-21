Священник прояснил ситуацию с конфликтом РПЦ и Константинополя
Разрыв отношений Русской православной церкви со Вселенским патриархатом не является расколом в полном смысле слова.
Об этом рассказал в эфире
Дедюхин привел примеры из истории: «Был арианский раскол. Тогда обе части церкви сказали друг другу — мы с вами не имеем никакого общения. Или раскол православных с католиками 1054 года».
«Сейчас это раскол определенной части Московского патриархата. То есть, собрались на синод архиереи, и за всех абсолютно решили. Такая дурацкая клерикализация Московской церкви несет негативные последствия», — отметил священник.
«Какая-то часть мирян их не поддержит, какая-то, безусловно, поддержит. Мне приходилось читать комментарии некоторых прихожан Московского патриархата в Facebook – «неважно, что они там написали, я как ездил в Турцию и ходил в церкви, так и буду», — добавил он.
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21.10.2018 02:25