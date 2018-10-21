В Закарпатской области появились антивенгерские билборды

ОГА расценивает их как провокацию роSSийских спецслужб.

Сразу в нескольких районах Закарпатской области появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".

Правоохранители уже ищут виновников, заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Фото: Mukachevo.net

"Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров", - цитирует слова Москаля его пресс-служба.

Москаль уточнил, что на билбордах замеченные ошибки, как и в предыдущих провокациях.

"В апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке. Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькованные с русского языка ("ЗупинИмо сепаратистів" вместо "ЗупинІмо сепаратистів"). В феврале этого года в Ужгороде дважды поджигали офис ТУКЗ. Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят роSSийские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", - заявил Москаль.

Фото: Mukachevo.net

Mukachevo.net со ссылкой на источники во фракции КМКС в Закарпатском облсовете, сообщает, что Общество инициирует созыв внеочередной сессии, чтобы принять обращение к центральным органам власти Украины с призывом прекратить атаку на венгерское нацменьшинство.

Между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за венгерского меньшинства на Закарпатье. Год назад официальный Будапешт возмутился украинским законом об образовании, увидев в нем ущемление прав закарпатских венгров.

В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.


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