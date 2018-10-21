На закрытии Варшавского кинофестиваля призвали освободить Олега Сенцова
Члены жюри выступили с обращением со сцены.
Члены жюри на Варшавском кинофестивале выступили в поддержку Олега Сенцова и призвали к его освобождению.
Как сообщает корреспондент LB.ua, члены жюри Young FIPRESCI Award и члены жюри основного конкурса выступили во время церемонии награждения призами 34-го Варшавского кинофестиваля.
Они заявили о солидарности с Олегом Сенцовым и призвали освободить его и других политзаключенных.
В состав жюри Young FIPRESCI Award вошли участники воркшопа для кинокритиков: Юлия Кузищина (РоSSия), Барбара Майса (Венгрия), Кэлин Бото (Румыния), Томаш Худак (Словакия), Лукаш Маньковски (Польша) и Дарья Бадьёр (Украина).
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