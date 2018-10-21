На закрытии Варшавского кинофестиваля призвали освободить Олега Сенцова

Члены жюри выступили с обращением со сцены.

Члены жюри на Варшавском кинофестивале выступили в поддержку Олега Сенцова и призвали к его освобождению.

Как сообщает корреспондент LB.ua, члены жюри Young FIPRESCI Award и члены жюри основного конкурса выступили во время церемонии награждения призами 34-го Варшавского кинофестиваля.

Они заявили о солидарности с Олегом Сенцовым и призвали освободить его и других политзаключенных.

В состав жюри Young FIPRESCI Award вошли участники воркшопа для кинокритиков: Юлия Кузищина (РоSSия), Барбара Майса (Венгрия), Кэлин Бото (Румыния), Томаш Худак (Словакия), Лукаш Маньковски (Польша) и Дарья Бадьёр (Украина).

Фото: Facebook / Igor Savychenko

Along with awarding Nikos Lab?t's HER JOB (2018), the Youth @FIPRESCI Jury (and participants in the Warsaw Critics Project) at @WarsawIFF had something more to add #FreeSentsov pic.twitter.com/UZq8VTpKog

— Festivalists (@Festivalists) October 20, 2018

Члены основного жюри, присутствовавшие на церемонии – Йоанна Кос-Краузе из Польши, Ник Пауэлл из Великобритании и Торга Караселик из Турции – тоже присоединились к акции.

Фото: LB.ua

Директор Варшавского кинофестиваля Стефан Лаудин также призвал к освобождению режиссера.

Напомним, 34-й Варшавский кинофестиваль проходит с 12 по 21 октября. В этом году одним из его победителей стал украинский фильм "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.


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