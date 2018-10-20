В Тбилиси задержали кандидата в президенты Грузии

На "Фестивале легализации конопли" он раздавал самокрутки.

На "Фестивале легализации конопли", который в субботу проводит в парке "Дедаэна" в центре Тбилиси оппозиционная партия "Новый политический центр - Гирчи", полиция задержала одного из ее лидеров, кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе.

Джапаридзе ранее выступил против введения ограничений на курение марихуаны в Грузии, передает Интерфакс.

Открывая фестиваль в субботу, он достал из кармана три сигареты-самокрутки, в которых, по его словам, была начинена марихуана, и стал их раздавать присутствующим. При этом, обращаясь к собравшимся заявил, что его действия "противозаконны и ожидает реагирования правозащитников".

Через несколько минут сотрудники полиции подошли к Джапаридзе, после чего произошло физическое противостояние с его сторонниками, в результате чего были задержаны около 10 человек. Самого же кандидата в президенты усадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что Грузинская православная церковь помешала принятию законопроекта, который должен легализовать культивацию марихуаны. Конституционный суд страны признал признал любое наказание за употребление марихуаны незаконным, но до сих пор конопля в Грузии находится вне правого поля.

20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны. Что касается культивации конопли и экспорта марихуаны, то власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе.