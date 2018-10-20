Украинский военный получил ранение на Донбассе
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, в зоне боевых действий на Донбассе получил ранение один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
РоSSийские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев в районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету.
Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.
За прошедшие сутки, 19 октября, в районе проведения Операции объединенных сил роSSийские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Один военный получил ранения.
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