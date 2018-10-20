В полицию Краматорска сдались два бывших боевика "ДНР"

В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

В полицию Краматорска добровольно сдались два участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что два местных жителя 1989 и 1984 года рождения в мае 2014 вступили в незаконное вооруженное формирование "ДНР". Мужчины незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту Краматорска", - рассказали в полиции.

В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

"Однако, не прослужив месяца в "ДНР", "сослуживцы" поняли, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинули ряды террористов. На некоторое время краматорчане выехали из города. Узнав о возможности освобождения от уголовной ответственности, они вернулись и добровольно обратились в полицию", -.говорится в сообщении.

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождается лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления, а также не совершало преступлений против мирного населения.

Напомним, ранее в Донецкой области полиции сдались боевики "Крапаль" и "Косяк".