В полицию Краматорска сдались два бывших боевика "ДНР"

В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

В полицию Краматорска сдались два бывших боевика "ДНР"
Фото: Depositphotosjinga80

В полицию Краматорска добровольно сдались два участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что два местных жителя 1989 и 1984 года рождения в мае 2014 вступили в незаконное вооруженное формирование "ДНР". Мужчины незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту Краматорска", - рассказали в полиции.

В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

"Однако, не прослужив месяца в "ДНР", "сослуживцы" поняли, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинули ряды террористов. На некоторое время краматорчане выехали из города. Узнав о возможности освобождения от уголовной ответственности, они вернулись и добровольно обратились в полицию", -.говорится в сообщении.

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождается лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления, а также не совершало преступлений против мирного населения.

Напомним, ранее в Донецкой области полиции сдались боевики "Крапаль" и "Косяк".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
РоSSийский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой Бандеры в МюнхенеРоSSийский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой Бандеры в Мюнхене
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали двух бывших милиционеров, которых семь лет разыскивали за пыткиВ Киеве задержали двух бывших милиционеров, которых семь лет разыскивали за пытки
Военные показали фото разрушенных боевиками домов в недавно освобожденном хутореВоенные показали фото разрушенных боевиками домов в недавно освобожденном хуторе
Патрульную полицию впервые запустили в селеПатрульную полицию впервые запустили в селе
Фюрер РФ и Меркель обсудили Украину и убийство боевика ЗахарченкоФюрер РФ и Меркель обсудили Украину и убийство боевика Захарченко
Боевика "ДНР" в Запорожской области заочно приговорили к 10 годам тюрьмыБоевика "ДНР" в Запорожской области заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
Фюрер РФ отреагировал на смерть боевика ЗахарченкоФюрер РФ отреагировал на смерть боевика Захарченко
В Донецкой области полиции сдались боевики "Крапаль" и "Косяк"В Донецкой области полиции сдались боевики "Крапаль" и "Косяк"
СЦКК опубликовала последствия обстрела боевиками детского сада в ВерхнеторецкомСЦКК опубликовала последствия обстрела боевиками детского сада в Верхнеторецком
В Донецкой области с начала года задержали 212 бывших боевиковВ Донецкой области с начала года задержали 212 бывших боевиков
15-летний житель Донецкой области присоединился к боевикам и с автоматом патрулировал улицы15-летний житель Донецкой области присоединился к боевикам и с автоматом патрулировал улицы
Последние новости
Подгружаем последние новости