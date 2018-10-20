Полиция нашла мужчин, которые облили фекалиями Дмитрия Гнапа

Их имена не сообщаются.

Полиция нашла мужчин, которые облили фекалиями Дмитрия Гнапа
Фото: facebook.com / Сергій Чередніченко

Полиция установила двух человек, причастных к хулиганскому нападению на известного журналиста Дмитрия Гнапа. Об этом "Украинской правде" сообщил 20 октября представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые", - сообщил представитель полиции.

Тракало отметил, что это событие зарегистрировало местное отделение полиции.

По его словам, правоохранители усматривали признаки уголовного преступления по статье 296 УК (хулиганство), однако прокуратура не поддержала эту позицию следствия.

На нарушителей составили админматериалы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Напомним, вчера в Полтавской области журналиста Дмитрия Гнапа облили фекалиями. Инцидент произошел в поселке Шишаки перед выездной сессией Полтавского областного совета, на повестку дня которой был вынесен вопрос выдачи лицензий на газодобычу.

Несколько дней назад аналогичный случай произошел с депутатом Верховной Рады Сергеем Каплиным. Он возложил ответственность за нападение на Дмитрия Корчинского.

В июне Гнап заявил, что идет в политику.


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