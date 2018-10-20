Госсекретарь США выразил поддержку Украине в стремлении к автокефалии

США поддерживают право украинского православия исповедовать свою веру без внешнего вмешательства.

Госсекретарь США выразил поддержку Украине в стремлении к автокефалии
Фото: Council on Foreign Relations

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "поддерживает право украинцев молиться так, как они хотят", и призвал украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания".

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа 19 октября.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу религий и права религиозных групп, в частности, украинского православия, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", - подчеркнул Помпео.

Отмечается, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.

"Уважение, сдержанность и взаимопонимание являются залогом мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий. США призывают церковь и власть активно пропагандировать эти ценности на пути к созданию независимой украинской церкви", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.


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