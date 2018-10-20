На арсенале под Ичней "закладку" могли сделать за 4 дня до взрывов, - Матиос

Двое мужчин в камуфляже были замечены у артскладов в ночь на 4 октября.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за 4 дня до взрывов на арсенале Минобороны возле Ични видели неподалеку двух мужчин в камуфляже. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за 4 дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - подчеркнул Матиос.

По его словам, тогда сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. После этого была усилена охрана.

"Скорее всего, это была закладка", - сказал главный военный прокурор.

Напомним, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы, повлекшие пожар. В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

СБУ рассматривает три версии пожара на арсенале под Ичней. Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.