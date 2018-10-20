Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве

По делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.

Спустя почти три недели после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. Об этом сообщают саудовские государственные агентства со ссылкой на генпрокуратуру страны, пишет Deutsche Welle.

"Ссора между журналистом и тем, с кем он встретился в консульстве, привела к драке, которая закончилась его смертью", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, по делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.

Вследствие скандала в отставку были отправлены заместитель главы Службы общей разведки Ахмад Ассири и высокопоставленный советник короля Сауд Кахтани. Ахмад Ассири является советником наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, о котором исчезнувший журналист написал немало критических статей.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.