Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве

По делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.

Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве

Спустя почти три недели после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. Об этом сообщают саудовские государственные агентства со ссылкой на генпрокуратуру страны, пишет Deutsche Welle.

"Ссора между журналистом и тем, с кем он встретился в консульстве, привела к драке, которая закончилась его смертью", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, по делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.

Вследствие скандала в отставку были отправлены заместитель главы Службы общей разведки Ахмад Ассири и высокопоставленный советник короля Сауд Кахтани. Ахмад Ассири является советником наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, о котором исчезнувший журналист написал немало критических статей.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

19 октября страны "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.


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