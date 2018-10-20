В РоSSии пенсионерка подарила министру мыло и веревку

Повышения к прожиточному минимуму пожилых людей в 89 рублей хватило на бытовой шнур, хозяйственное мыло, соль и коробку спичек.

В РоSSии пенсионерка подарила министру мыло и веревку
Фото: Гражданский патруль

В Новосибирске пенсионерка купила подарочный набор для министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова. Об этом сообщает проект русской службы Радио Свобода "Сибирь Реалии".

На набор пенсионерка она потратила 89 рублей - именно такую сумму местные чиновники решили добавить к прожиточному минимуму пожилых людей. Как сообщает организация "Гражданский патруль", этих денег в магазине хватило на бытовой шнур, хозяйственное мыло, соль и коробку спичек.

"Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения", - заявила пенсионерка.

Когда она попыталась передать подарок и пришла в здание министерства, охранники начали кричать и запретили видеосъемку. На проходной также отказались принять набор и передать его главе министерства. Однако позже это согласился сделать один из сотрудников ведомства, пообещав вручить его Фролову.


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