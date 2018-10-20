Полиция назвала основную версию взрыва в квартире лидера С14 Мазура

Аброськин пообещал, что личность злоумышленника установят в ближайшее время.

Основной версией взрыва в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую вошли опытные оперативники и следователи.

"Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины (Мазура - ред.)", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств, которое "позволяет ему утверждать", что личность злоумышленника установят в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 10 октября в квартиру координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. В результате взрыва пострадал его отец. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.