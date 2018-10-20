Полиция назвала основную версию взрыва в квартире лидера С14 Мазура

Аброськин пообещал, что личность злоумышленника установят в ближайшее время.

Полиция назвала основную версию взрыва в квартире лидера С14 Мазура
Фото: npu.gov.ua

Основной версией взрыва в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую вошли опытные оперативники и следователи.

"Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины (Мазура - ред.)", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств, которое "позволяет ему утверждать", что личность злоумышленника установят в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 10 октября в квартиру координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. В результате взрыва пострадал его отец. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева отменил круглосуточный арест подозреваемого по делу о погроме лагеря ромов в Киеве Сергея Мазура, назначив ночной домашний арест. Суд отменил определение суда первой инстанции про круглосуточный домашний арест, частично удовлетворив апелляционную жалобу защиты, и применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
По уголовным делам о взрывах на складах нет ни одного обвиняемого, - ЛуценкоПо уголовным делам о взрывах на складах нет ни одного обвиняемого, - Луценко
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"
В квартиру лидера С14 Мазура бросили взрывное устройствоВ квартиру лидера С14 Мазура бросили взрывное устройство
Суд в Ровенской области приговорил местного жителя к 7,5 годам за подготовку взрываСуд в Ровенской области приговорил местного жителя к 7,5 годам за подготовку взрыва
Полиция исключила две из пяти версий нападения на активиста МихайликаПолиция исключила две из пяти версий нападения на активиста Михайлика
Нацполиция начала ликвидацию полулегального отдела военизированной охраныНацполиция начала ликвидацию полулегального отдела военизированной охраны
Появилось видео взрыва, из-за которого погиб Захарченко
Израиль обнародовал свою версию событий перед сбитием Ил-20 в СирииИзраиль обнародовал свою версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии
Британская полиция установила третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - СМИБританская полиция установила третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости