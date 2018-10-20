Прокуратура отрабатывает четыре версии причин аварии Су-27, - Матиос

Истребитель разбился во время международных учений "Чистое небо - 2018".

Прокуратура отрабатывает четыре версии причин аварии Су-27, - Матиос
Фото: mil.in.ua

Прокуратура отрабатывает четыре основные версии относительно причин аварии истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас отрабатывают 4 основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе. В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет", - заявил Матиос.

Напомним, в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета. По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.

Правоохранители начали расследовать падение истребителя по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Максим Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов за убытки, причиненные бизнесуМаксим Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов за убытки, причиненные бизнесу
Взрывы на арсенале под Ичней осуществили через мобильный телефон - МатиосВзрывы на арсенале под Ичней осуществили через мобильный телефон - Матиос
Адвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производствоАдвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производство
НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компанииНАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании
Пожар на арсенале под Ичней произошел в результате диверсии, - ПолторакПожар на арсенале под Ичней произошел в результате диверсии, - Полторак
Военная прокуратура начала расследовать взрывы на складе боеприпасов в ИчнеВоенная прокуратура начала расследовать взрывы на складе боеприпасов в Ичне
Прокуратура объявила о подозрении двум должностным лицам МинобразованияПрокуратура объявила о подозрении двум должностным лицам Минобразования
Харьковская прокуратура задержала с поличным 4 патрульных-взяточниковХарьковская прокуратура задержала с поличным 4 патрульных-взяточников
Генпрокуратура не будет подавать в Раду представления на Ляшко и МосийчукаГенпрокуратура не будет подавать в Раду представления на Ляшко и Мосийчука
Луценко назвал причину взрыва миномета "Молот"Луценко назвал причину взрыва миномета "Молот"
Последние новости
Подгружаем последние новости