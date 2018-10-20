Прокуратура отрабатывает четыре версии причин аварии Су-27, - Матиос

Истребитель разбился во время международных учений "Чистое небо - 2018".

Прокуратура отрабатывает четыре основные версии относительно причин аварии истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас отрабатывают 4 основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе. В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет", - заявил Матиос.

Напомним, в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета. По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США , погибли.

Правоохранители начали расследовать падение истребителя по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).