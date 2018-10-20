Украина призывает ООН осудить РоSSию за заключение Сущенко
РоSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ в Крыму и на оккупированном Донбассе.
Первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко выступил на заседании Четвертого комитета ГА ООН в Нью-Йорке и призвал осудит РоSSию за незаконное заключение журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщает "Укринформ".
Николенко подчеркнул, что преследование журналистов, а также их незаконное заключение, как произошло с Сущенко, остается обычной тактикой Кремля с целью уменьшения противодействия собственной пропаганде, а также оправдание вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий.
"Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую РоSSия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий РФ, направленных против Романа Сущенко, зарубежного корреспондента украинского информагентства" Укринформ ", который был брошен в тюрьму и приговорен роSSийскими властями из-за его противостояния, в том числе, роSSийской оккупации украинского Крыма", - подчеркнул представитель Украины при ООН.
Он также отметил, что Украина требует от РоSSии немедленного освобождения Сущенко.
"Мы также призываем страны-члены ООН осудить этот циничное преступление против основных прав человека и усилить политический и дипломатическое давление на РФ, чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированного безопасного возвращения на родину", - добавил Николенко.
Он также напомнил о преследовании роSSийским оккупационным режимом других активистов.
"Так произошло с украинским писателем и журналистом Станиславом Асеевым (псевдоним Станислав Васин), который остался в Донецке после его захвата террористами, контролируемыми Россией, и писал статьи в ведущих украинских СМИ о ситуации в Донбассе", - рассказал дипломат.
Он подчеркнул, что роSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ и журналистов - в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Там украинские СМИ либо были ликвидированы, либо полностью и заменены русскими государственными пропагандистскими источниками.
Напомним, Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал вердикт суда законным. 4 октября его посетили дочь и жена, а 8 октября стало известно, что Сущенко этапировали в колонию. До этапирования журналист находился в СИЗО "Лефортово".
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