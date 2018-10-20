РоSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко выступил на заседании Четвертого комитета ГА ООН в Нью-Йорке и призвал осудит РоSSию за незаконное заключение журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает "Укринформ".

Николенко подчеркнул, что преследование журналистов, а также их незаконное заключение, как произошло с Сущенко, остается обычной тактикой Кремля с целью уменьшения противодействия собственной пропаганде, а также оправдание вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий.

"Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую РоSSия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий РФ , направленных против Романа Сущенко, зарубежного корреспондента украинского информагентства" Укринформ ", который был брошен в тюрьму и приговорен роSSийскими властями из-за его противостояния, в том числе, роSSийской оккупации украинского Крыма", - подчеркнул представитель Украины при ООН .

Он также отметил, что Украина требует от РоSSии немедленного освобождения Сущенко.

"Мы также призываем страны-члены ООН осудить этот циничное преступление против основных прав человека и усилить политический и дипломатическое давление на РФ , чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированного безопасного возвращения на родину", - добавил Николенко.

Он также напомнил о преследовании роSSийским оккупационным режимом других активистов.

"Так произошло с украинским писателем и журналистом Станиславом Асеевым (псевдоним Станислав Васин), который остался в Донецке после его захвата террористами, контролируемыми Россией , и писал статьи в ведущих украинских СМИ о ситуации в Донбассе", - рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что роSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ и журналистов - в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Там украинские СМИ либо были ликвидированы, либо полностью и заменены русскими государственными пропагандистскими источниками.

Напомним, Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.