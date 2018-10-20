Украина призывает ООН осудить РоSSию за заключение Сущенко

РоSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Украина призывает ООН осудить РоSSию за заключение Сущенко
Роман Сущенко
Фото: УНИАН

Первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко выступил на заседании Четвертого комитета ГА ООН в Нью-Йорке и призвал осудит РоSSию за незаконное заключение журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает "Укринформ".

Николенко подчеркнул, что преследование журналистов, а также их незаконное заключение, как произошло с Сущенко, остается обычной тактикой Кремля с целью уменьшения противодействия собственной пропаганде, а также оправдание вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий.

"Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую РоSSия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий РФ, направленных против Романа Сущенко, зарубежного корреспондента украинского информагентства" Укринформ ", который был брошен в тюрьму и приговорен роSSийскими властями из-за его противостояния, в том числе, роSSийской оккупации украинского Крыма", - подчеркнул представитель Украины при ООН.

Он также отметил, что Украина требует от РоSSии немедленного освобождения Сущенко.

"Мы также призываем страны-члены ООН осудить этот циничное преступление против основных прав человека и усилить политический и дипломатическое давление на РФ, чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированного безопасного возвращения на родину", - добавил Николенко.

Он также напомнил о преследовании роSSийским оккупационным режимом других активистов.

"Так произошло с украинским писателем и журналистом Станиславом Асеевым (псевдоним Станислав Васин), который остался в Донецке после его захвата террористами, контролируемыми Россией, и писал статьи в ведущих украинских СМИ о ситуации в Донбассе", - рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что роSSийские власти создали "зоны отчуждения" для украинских СМИ и журналистов - в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Там украинские СМИ либо были ликвидированы, либо полностью и заменены русскими государственными пропагандистскими источниками.

Напомним, Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал вердикт суда законным. 4 октября его посетили дочь и жена, а 8 октября стало известно, что Сущенко этапировали в колонию. До этапирования журналист находился в СИЗО "Лефортово".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп лично принимал решение об усилении давления на РоSSию – ВолкерТрамп лично принимал решение об усилении давления на РоSSию – Волкер
Украина в реформах делает шаг вперед и два назад, - Сюзан СтюартУкраина в реформах делает шаг вперед и два назад, - Сюзан Стюарт
Украина намерена требовать экстрадиции "вице-премьера Крыма" НахлупинаУкраина намерена требовать экстрадиции "вице-премьера Крыма" Нахлупина
Украина получила 392 тысячи доз вакцины против кориУкраина получила 392 тысячи доз вакцины против кори
НАБУ призывает парламент не создавать реестр судебных экспертизНАБУ призывает парламент не создавать реестр судебных экспертиз
Украина в ближайшее время выдаст агреман новому послу ВенгрииУкраина в ближайшее время выдаст агреман новому послу Венгрии
Нацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверкуНацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверку
Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном моряхУкраина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях
Порошенко: Украина получила Томос
Украина получит Томос после объединения трех церквейУкраина получит Томос после объединения трех церквей
Последние новости
Подгружаем последние новости