В Сумской области двор местного депутата забросали коктейлями Молотова

Огонь потушил хозяин дома.

В Сумской области двор депутата Степановского поселкового совета забросали коктейлями Молотова.

Полиция со слов депутата сообщила, что около полуночи неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, вспыхнувшее после этого, 56-летний хозяин погасил своими силами.

Пострадавших нет.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

По данным местного издания Sumy.Today, бутылки с горючей смесью прилетели во двор депутата по имени Николай Балым, который был избран в поссовет 29 октября 2017 года от движения "Справедливость" Валентина Наливайченка, но является беспартийным.