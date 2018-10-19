Украинское посольство в США выявило факты новых провокаций против Украины
Неизвестные направили запросы к губернаторам США от имени посла Украины Чалого.
Неизвестные направили запросы к губернаторам США о проведении телефонных бесед от имени посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого.
Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.
"Посольство Украины в США обнаружило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - говорится в сообщении.
В посольстве допускают, что материалы подобных ложных бесед могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или с целью нанесения вреда украинско-американским отношениям.
В посольстве призывают быть бдительными в отношении информации из второстепенных, непроверенных источников, и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства.
Напомним, в начале сентября Министерство обороны заявило о попытке роSSийских пранкеров спровоцировать министра обороны Степана Полтарака высказаться о событиях в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
В июле 2018 года пранкеры позвонили главе СБУ Василию Грицаку, представившись именем роSSийского журналиста Аркадия Бабченко. Они заявили, что журналиста избили в киевском пабе из-за того, что он смотрел футбольный матч РоSSия-Испания.
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19.10.2018 23:46