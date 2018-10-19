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Херсонские депутаты отменили региональный статус русского языка "за" проголосовали 33 из 38 избранников. Фото: visti.ks.ua Депутаты Херсонского горсовета на сессии 19 октября отменили региональный статус русского языка. "Херсонские вести" сообщают, что депутаты горсовета отменили решение прошлой каденции, которое предоставляло русскому языку статус регионального. По данным издания, "за" проголосовали 33 из 38 избранников. Напомним, 21 сентября в Донецкий окружной административный суд поступил запрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

LB.ua

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