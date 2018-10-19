Херсонские депутаты отменили региональный статус русского языка

"за" проголосовали 33 из 38 избранников.

Херсонские депутаты отменили региональный статус русского языка
Фото: visti.ks.ua

Депутаты Херсонского горсовета на сессии 19 октября отменили региональный статус русского языка.

"Херсонские вести" сообщают, что депутаты горсовета отменили решение прошлой каденции, которое предоставляло русскому языку статус регионального.

По данным издания, "за" проголосовали 33 из 38 избранников.

Напомним, 21 сентября в Донецкий окружной административный суд поступил запрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Лидеры ЕС отменили внеочередной саммит по BrexitЛидеры ЕС отменили внеочередной саммит по Brexit
Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"
Евросоюз рекомендует Украине передать в "Венецианку" проект закона о языкахЕвросоюз рекомендует Украине передать в "Венецианку" проект закона о языках
Вселенский патриарх признал каноничный статус Филарета и МакарияВселенский патриарх признал каноничный статус Филарета и Макария
Депутаты предложили забрать "народного артиста" у Повалий и Ани ЛоракДепутаты предложили забрать "народного артиста" у Повалий и Ани Лорак
В ЕС приветствовали продление особого статуса ДонбассаВ ЕС приветствовали продление особого статуса Донбасса
Рада продлила действие закона об особом статусе ДонбассаРада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Комитет Пашинского без кворума одобрил продление закона о статусе ДонбассаКомитет Пашинского без кворума одобрил продление закона о статусе Донбасса
Депутаты инициируют санкции против каналов "112", "NewsOne" и МедведчукаДепутаты инициируют санкции против каналов "112", "NewsOne" и Медведчука
Депутаты предлагают засекретить декларации о доходах силовиковДепутаты предлагают засекретить декларации о доходах силовиков
Последние новости
Подгружаем последние новости