Суд ЕС обязал Польшу приостановить судебную реформу

Европейский суд вынес постановление по делу "Еврокомиссия против Польши".

Суд Европейского союза постановил, что действие закона о Верховном суде Польши должно быть приостановлено, как того требует Европейская комиссия.

Об этом сообщает "Радио Польша ".

Премьер-министр Матуш Моравецкий подтвердил, что Варшава получила обоснование этого решения. По его словам, речь идет о так называемых временных мерах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что даст точный ответ на это решение после его тщательного рассмотрения.

" Польша является членом Европейского союза и будет соблюдать законодательство ЕС . Однако, пока что мы получили информацию лишь из СМИ . Официального документа у нас еще нет. Как только я его получу, то как министр юстиции и генеральный прокурор проанализирую его и тогда смогу дать развернутый комментарий", - заявил министр юстиции страны Збигнев Зёбро.

Решение Суда ЕС является предварительным. Далее будет установлена дата слушания, в ходе которой каждая сторона - представители Евро комиссии и польского правительства - представит свои аргументы "за" и "против" так называемых временных мер. После слушания Суд ЕС вынесет решение, которое не сможет быть обжаловано.

В случае несоблюдения временных мер Суд ЕС может наложить на Польшу финансовые санкции. Они могут достигать 100 тыс. евро в день.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия решила обратиться в Суд ЕС в связи с судебной реформой Польши , вступившей в силу в апреле 2018 года.

Новый польский закон понижает пенсионный возраст для судей Верховного Суда с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 судей грозит отставка. Под действие закона попала в том числе глава польского Верховного суда Малгожата Герсдорф, которая назвала решение неконституционным.