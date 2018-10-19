Будапешт удвоит помощь закарпатским венграм
Целевая помощь на развитие венгерской общины достигнет 3 млн форинтов.
Венгрия удвоит помощь на нужды закарпатским венграм в тех сферах их жизни, которые обеспечивают сохранение и полнокровное развитие данного нацменьшинства.
Об этом заявил в пятницу 19 октября на пресс-конференции в Будапеште представитель венгерского правительства, сообщает Радио Свобода.
По словам статс-секретаря Арпада Яноша Потапи, правительство Венгрии выделит на это 3 миллиарда форинтов (около 300 миллионов гривен) вместо запланированных 1,5 миллиарда форинтов - в проекте социального пакета помощи украинским венграм на следующий год.
Чиновник уточнил, что эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной отрасли венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку.
Сегодня же о таком решении своего правительства сообщил представителям венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадяр, статс-секретарь МИД Венгрии в Берегово. Он в частности отметил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины за последние два года достигла 17 миллиардов форинтов (1,7 млрд. гривен). Но учитывая "непростое положение венгерского сообщества" она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее.
Между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за венгерского меньшинства на Закарпатье. Год назад официальный Будапешт возмутился украинским законом об образовании, увидев в нем ущемление прав закарпатских венгров.
В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.
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