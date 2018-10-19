Лукашенко предложил на время каникул отправлять студентов в армию

Так, по словам президента, молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался со студентами гродненских вузов и рассказал им о возможном способе борьбы с уклонистами от срочной военной службы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что во время летних каникул студентов можно отправлять в армию на пару месяцев. Так, по его мнению, после первого курса они смогут получить начальную подготовку, а после второго - освоить военную специальность.

"Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - заявил Лукашенко.

Продолжить армейские сборы можно было бы на последующих курсах. Так, по словам Лукашенко, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы.

"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Лукашенко.

По его словам, реализовать такую инициативу в Беларуси - не проблема. Однако, президент подчеркнул, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от службы. Прорабатываются различные варианты.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал выдать каждому беларусу оружие в случае войны.

Об угрозе войны президент Беларуси предупреждал в июне - после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что в случае провала в экономике Беларуси "надо будет идти в состав какого-то государства". Откуда исходит угроза, кто может развязать войну и в состав какого государства может войти Беларусь , Лукашеко не уточнил.

Ранее, в апреле, Лукашенко заявил о возврате "холодной и ледяной войны".