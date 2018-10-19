Глава швейцарской разведки заявил об активизации роSSийских шпионов

Сейчас агенты РФ в Швейцарии стали активнее, чем раньше.

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число роSSийских шпионов, которые активизировались в последнее время.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Точное число шпионов Годен не назвал, но уточнил, что сейчас роSSийские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше.

Сейчас, по его словам, прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГРУ Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

Обоих подозревают также в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Лаборатория помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ . В роSSийском МИДе экстрадицию назвали "недоразумением".

Напомним, в сентябре Швейцария потребовала от РоSSии прекратить шпионаж на ее территории. Отмечалось, что с начала года швейцарский МИД уже трижды вызывал по этому поводу роSSийского посла.