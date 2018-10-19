Комитет Рады проведет выездное заседание по помощи онкобольным в Харькове
Основная тема - оказанием медпомощи онкобольным в Украине.
Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения в ноябре проведет выездное заседание в Харькове.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат Александр Грановский.
"С удовольствием узнал, что именно вчера комитет Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения на своем заседании принял решение о проведении выездного заседания в г. Харькове с целью всестороннего изучения ситуации, которая сложилась с оказанием медицинской помощи онкобольным гражданам в Украине и изучения опыта работы экстренной медицинской помощи в г. Харькове. Указанное заседание, согласно принятому решению, будет проведено в ноябре 2018 года", - написал он.
Грановский также отметил, что вопрос, который подняли депутаты на заседании - это уровень медпомощи, которая предоставляется онкобольным пациентам в Харьковской области и в Украине в целом.
"К сожалению, не с чужих слов знаю большое количество случаев, когда больным на такую беспощадную болезнь не оказывают должную помощь из-за отсутствия адекватных условий для ее проведения. Хочу еще раз сказать спасибо коллегам-депутатам за приглашение принять участие в заседании комитета", - добавил нардеп.
Напомним, леном разгорелся скандал с замминистра здравоохранения Александром Линчевским из-за его высказываний о лечении онкобольных за границей.
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19.10.2018 14:31