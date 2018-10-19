Трамп лично принимал решение об усилении давления на РоSSию – Волкер

Нынешняя администрация США реализует более жесткое давление на РоSSию, чем предыдущая, причем президент Трамп лично утверждает решения по усилению ограничений в отношении РФ за ее поведение.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в четверг в «Атлантическом совете», сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Эта администрация ввела гораздо более жесткую политику в отношении РоSSии, больше в поддержку Украины, чем предыдущая администрация», — подчеркнул американский дипломат.

По его словам, многие в РоSSии до сих пор надеются, что президент Трамп намерен изменить нынешнюю политику США в отношении РФ.

«Я могу всех заверить, что это неправда», — отметил Волкер.

Он отметил, что глава Белого дома лично утверждал решение о санкциях против РФ и, таким образом, выстраивал существующую сейчас позицию на роSSийском направлении.

«Наша цель – достичь мирного решения. Цель заключается не просто во введении санкций против РоSSии, цель в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, и обеспечить безопасность для всех людей в Украине», — подчеркнул специальный представитель США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия не пойдет в наступление на Донбассе, не желая роста популярности Порошенко перед выборами - ВолкерРоSSия не пойдет в наступление на Донбассе, не желая роста популярности Порошенко перед выборами - Волкер
Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-дваВолкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два
Волкер: попытка вернуть Донбасс силой станет катастрофойВолкер: попытка вернуть Донбасс силой станет катастрофой
“Дело РоSSии” ведется вопреки высказываниям Трампа - замгенпрокурора США“Дело РоSSии” ведется вопреки высказываниям Трампа - замгенпрокурора США
Для прекращения конфликта на Донбассе нужно политическое решение, - ХугДля прекращения конфликта на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг
"Насилию против невинных людей нет оправдания", - Волкер о массовом убийстве в Керчи"Насилию против невинных людей нет оправдания", - Волкер о массовом убийстве в Керчи
Бурбак: решением синода в Беларуси РПЦ вывела себя за пределы мирового православияБурбак: решением синода в Беларуси РПЦ вывела себя за пределы мирового православия
Минфин продолжит верификацию соцвыплат, несмотря на решение КСУМинфин продолжит верификацию соцвыплат, несмотря на решение КСУ
Трамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналистаТрамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста
Синод РПЦ фюрера РФ принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатомСинод РПЦ фюрера РФ принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом
Последние новости
Подгружаем последние новости