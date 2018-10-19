Трамп лично принимал решение об усилении давления на РоSSию – Волкер
Нынешняя администрация США реализует более жесткое давление на РоSSию, чем предыдущая, причем президент Трамп лично утверждает решения по усилению ограничений в отношении РФ за ее поведение.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в четверг в «Атлантическом совете», сообщает собственный корреспондент
«Эта администрация ввела гораздо более жесткую политику в отношении РоSSии, больше в поддержку Украины, чем предыдущая администрация», — подчеркнул американский дипломат.
По его словам, многие в РоSSии до сих пор надеются, что президент Трамп намерен изменить нынешнюю политику США в отношении РФ.
«Я могу всех заверить, что это неправда», — отметил Волкер.
Он отметил, что глава Белого дома лично утверждал решение о санкциях против РФ и, таким образом, выстраивал существующую сейчас позицию на роSSийском направлении.
«Наша цель – достичь мирного решения. Цель заключается не просто во введении санкций против РоSSии, цель в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, и обеспечить безопасность для всех людей в Украине», — подчеркнул специальный представитель США.
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