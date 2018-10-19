Мнучин отменил поездку в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста WP

Министр финансов Соединенных штатов Стивен Мнучин объявил бойкот инвестиционному саммиту в Саудовской Аравии и отменил свою поездку в связи с исчезновением журналиста Washington Post Джамала Хашогги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мнучина в его Twitter.

Министр добавил, что такое решение он принял после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Только что встретился с Дональдом Трампом и госсекретарем Помпео и мы решили, что я не буду принимать участия в Инвестиционной инициативе будущего в Саудовской Аравии», — написал Мнучин.

Как сообщает «Голос Америки», бойкот инвестиционном саммита объявили также министры из Великобритании, Франции и Нидерландов также объявили об отмене своего участия в конференции и выразили глубокое беспокойство из-за исчезновения саудовского журналиста.


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