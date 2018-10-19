Мнучин отменил поездку в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста WP
Министр финансов Соединенных штатов Стивен Мнучин объявил бойкот инвестиционному саммиту в Саудовской Аравии и отменил свою поездку в связи с исчезновением журналиста Washington Post Джамала Хашогги.
Об этом сообщает
Министр добавил, что такое решение он принял после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Только что встретился с Дональдом Трампом и госсекретарем Помпео и мы решили, что я не буду принимать участия в Инвестиционной инициативе будущего в Саудовской Аравии», — написал Мнучин.
Как сообщает «Голос Америки», бойкот инвестиционном саммита объявили также министры из Великобритании, Франции и Нидерландов также объявили об отмене своего участия в конференции и выразили глубокое беспокойство из-за исчезновения саудовского журналиста.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.10.2018 08:17