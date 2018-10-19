Турчинов заложил символическую капсулу на строительстве новой штаб-квартиры внешней разведки

Речь идет о строительстве "современного разведцентра европейского уровня".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о начале строительства новой штаб-квартиры Службы внешней разведки. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба СНБО.

Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки. Он заложил символическую капсулу "современного разведцентра европейского уровня", а затем осмотрел строительство объектов социальной сферы - общежитий и малосемейных домов для офицеров разведки.

Где именно развернуто строительство, не уточняется. Сейчас офис СВР находится на киевской Татарке, улица Нагорная.

"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Служба внешней разведки уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - отметил он.

Напомним, 16 октября Служба безопасности Украины начала расследование в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко по делу о госизмене. Семочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях. Он также отрицает факт получения роSSийского гражданства своими родственниками.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Семочко.