Мэр Днепра попросил предоставить ему защиту из-за возможного покушения

Филатов заявил, что у него обострилось "чувство опасности".

Мэр Днепра попросил предоставить ему защиту из-за возможного покушения
Фото: polittech.org

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к руководству силовых ведомств Украины с просьбой предоставить ему личную охрану. Филатов написал об этом на своей странице в Фейсбуке.

"Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко, прошу выделить мне личную охрану", - написал Филатов, аргументируя свою просьбу тем, что он опасается покушения.

Политик написал, что у его дома "полдня стояли автомобили" с киевскими номерами, и "ходили непонятные люди".

"У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко", - написал Филатов.

Мэр Днепра выдвинул две версии происходящего - провокация со стороны правоохранителей и подготовка покушения, и добавил, что не собирается уезжать из города.

Напомним, о покушении на Филатова, а также на Юрия Березу, сообщали в 2014 году, после массовых беспорядков в Днепре. Тогда Филатов заявлял, что его и комбата "Днепра" планировали подорвать с помощью фугаса, но подозреваемых в подготовке взрыва вовремя задержали.


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