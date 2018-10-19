Он заявил о дерибане газовых месторождений Полтавским облсоветом.

Известного журналиста Дмитрия Гнапа облили фекалиями в Полтавской области. Это произошло в пятницу в поселке Шишаки перед выездной сессией Полтавского областного совета, на повестку дня которой был вынесен вопрос выдачи лицензий на газодобычу.

"Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/gnap.ua

Журналистка Кристина Бердинских сообщила, что за нападением стоит Сергей Чередниченко из Социалистической партии Ильи Кивы.

"Ни один сотрудник полиции не сдвинулся места. А сюда нагнали даже полицию особого назначения. Моя попытка написать заявление в полицию, закончилась ничем. Полицейский от меня убегает. Вот вам и ответ, почему продолжают нападать на активистов", - написала она в фейсбуке.

Чередниченко подтвердил, что он находится в Шишаках.

Фото: facebook.com / Сергій Чередніченко

Напомним, что несколько дней назад аналогичный случай произошел с депутатом Верховной Рады Сергеем Каплиным. Он возложил ответственность за нападение на Дмитрия Корчинского.