Все адвокаты Януковича срочно вылетели в Москву
На запланированное сегодня заседание пришел только государственный защитник экс-президента.
Оболонский районный суд Киева перенес дебаты по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, на 22 октября в связи с отбытием всех его адвокатов в Москву. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
На заседании в пятницу, 19 октября, не явились выступающие в дебатах адвокаты Александр Горошинский, Александр Байдик и защитники из адвокатского объединения "АверЛекс". Прибыл только госадвокат Юрий Рябовол.
"Их срочно вызвал клиент для согласования правовой позиции в Москву", - сообщил Девятко.
Прокурор заявили, что такое поведение адвокатов является неуважением к суду и попросили привлечь их к дисциплинарной ответственности. Суд не стал этого делать.
"Суд никуда не спешит", - подчеркнул Девятко и перенес дебаты на 22 октября.
Напомним, защита Виктора Януковича начала выступление в дебатах 13 сентября. Прокуратура просит суд приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы. Последнее слово Януковича должны были заслушать в суде еще 12 октября, однако из-за затянувшейся речи защитников перенесли обращение подсудимого на более поздний срок.
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