Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению журналиста WP
Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи.
В интервью DW он заявил, что «известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля».
«Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе — похищают по распоряжению короля…Король — это тот, кто отдает приказы», — сказал Аль Сауд.
По его словам, так было и в случае Джамаля Хашкаджи.
«Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение (операции. — ред.) восходят к его сыну Мухаммеду (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. — ред.) «, — добавил он.
Аль Сауд убежден, что власти Саудовской Аравии «попытаются представить миру козла отпущения» и, к примеру, возложить вину одного из сотрудников спецслужб страны. Виноватыми могут назначить консула страны в Турции и тех 15 человек, прилетавших в Стамбул, о которых уже известно, считает он.
«Таким образом можно было бы отвести обвинения от короля Сальмана и наследного принца», — добавил он.
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19.10.2018 05:33