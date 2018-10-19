Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению журналиста WP

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи.

В интервью DW он заявил, что «известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля».

«Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе — похищают по распоряжению короля…Король — это тот, кто отдает приказы», — сказал Аль Сауд.

По его словам, так было и в случае Джамаля Хашкаджи.

«Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение (операции. — ред.) восходят к его сыну Мухаммеду (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. — ред.) «, — добавил он.

Аль Сауд убежден, что власти Саудовской Аравии «попытаются представить миру козла отпущения» и, к примеру, возложить вину одного из сотрудников спецслужб страны. Виноватыми могут назначить консула страны в Турции и тех 15 человек, прилетавших в Стамбул, о которых уже известно, считает он.

«Таким образом можно было бы отвести обвинения от короля Сальмана и наследного принца», — добавил он.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
ВВС США назвали имя погибшего в Украине пилота
Саудовская Аравия не ведет расследование против своего генконсула из-за пропавшего журналистаСаудовская Аравия не ведет расследование против своего генконсула из-за пропавшего журналиста
Одной из версий стрельбы в Керчи назвали конфликт студента с преподавателямиОдной из версий стрельбы в Керчи назвали конфликт студента с преподавателями
ВВС США не обнародуют личные данные погибшего пилота, пока не известят его семьюВВС США не обнародуют личные данные погибшего пилота, пока не известят его семью
Трамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналистаТрамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста
Трамп пообещал "жестко наказать" Саудовскую Аравию, если убийство журналиста Washington Post в Стамбуле подтвердитсяТрамп пообещал "жестко наказать" Саудовскую Аравию, если убийство журналиста Washington Post в Стамбуле подтвердится
РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"
СМИ назвали имя третьего подозреваемого по делу отравления СкрипаляСМИ назвали имя третьего подозреваемого по делу отравления Скрипаля
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Помпео назвал "успешным" свой визит в КНДРПомпео назвал "успешным" свой визит в КНДР
Последние новости
Подгружаем последние новости