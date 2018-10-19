Политзаключенного Балуха уже этапировали в Керчь

Перед этапом украинцу дали короткое свидание с женой.

Украинский политзаключенный и активист Владимир Балух уже находится в Керченской колонии. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Информацию подтвердил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Перед этим также супруга украинского активиста Владимира Балуха Наталья сообщала, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Однако официального подтверждения от роSSийских властей и адвокатов Балуха пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

Напомним, в начале октября оккупационный "Верховный суд Крыма" частично смягчил приговор Балуху, сократив срок заключения на один месяц - до 4 лет и 11 месяцев колонии.

Ранее Владимир Балух обратился к украинцам перед этапированием в колонию. Он прекратил голодовку на период этапирования. Когда Балух прибудет в колонию, он намерен продолжить свой протест.

Напомним, Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против преследования. Суд в аннексированного Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.