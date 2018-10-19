Все населенные пункты вокруг арсенала в Ичне очищены от боеприпасов

Пиротехники и ГосЧС продолжают проверку территории.

Все населенные пункты вокруг арсенала в Ичне очищены от боеприпасов
Фото: Макс Требухов

Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов вокруг 6 арсенала Минобороны вблизи Ични (Черниговская область). Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на утро пятницы, 19 октября, продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории диаметром 10 км. Очищено 34 участка разминирования из 80.

За прошедшие сутки пиротехники обнаружили и изъяли 1012 боеприпасов, с начала работ по разминированию - более 5,6 тыс. боеприпасов. Количество обращений от граждан сократилось до 5, всего с начала спасательных работ пиротехники обработали 270 вызовов от гражданского населения.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы, повлекшие пожар. В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

С прилегающих территорий эвакуировали более 12,5 тысячи человек.

Правительство выделило 100 млн гривен для преодоления последствий ЧП.

Площадь арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.


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