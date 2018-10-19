Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко объявил, что военно-воздушные силы страны получат хваленые стелс-истребители Су-57 до конца 2019 года. Однако, он не уточнил, сколько именно таких самолетов РоSSия собирается построить. Эксперты же говорят, что за следующие два года роSSийская армия получит всего лишь два таких истребителя.

Об этом пишет Business Insider, передает УНИАН.

РоSSия построила 10 прототипов Су-57 для испытаний. Также два самолетаотправили для проверки в бою в Сирию. Хотя в ближневосточной стране хваленые «многоцелевые истребители пятого поколения» только сбросили бомбы на безоружных сирийских оппозиционеров, а потом быстро вернулись домой, где их назвали «проверенными в бою». Эксперты из военно-воздушных сил назвали эту роSSийскую выходку рекламным трюком и маркетинговой выдумкой. Это вполне вписывается в целую историю завышенных ожиданий от нового роSSийского самолета.

Business Insider провел интервью с главными учеными, которые занимаются разработкой стелс-истребителей для США , попросив у них оценить снимки Су-57. Они указали на то, что РоSSия даже не пыталась сделать свою новую разработку стелс. В начале 2016 военное издание IHS Jane’s писало, что Су-57 только называется «истребителем пятого поколения», которым он на самом деле не является.

В последнее время РоSSия отказывалась отправлять расхваленную разработку в массовое производство. И на это были веские причины. Эксперт по вопросам средств ведения воздушной борьбы Королевского объединенного военного института Джастин Бронк сказал Business Insider, что в Москве, вероятно, поняли, что Су-57 не имеет никакого потенциала, даже если его обновить и укомплектовать передовым вооружением. Поэтому он не стоит затрат, которые на фоне сокращения экономики Кремль и так не может себе позволить. Один роSSийский Су-57 стоит 40 миллионов долларов. Это меньше половины от цены F-35, но и значительно дороже, чем любой другой роSSийский самолет.

«РоSSия так или иначе признала поражение в построении реального истребителя пятого поколения», — сказал Бронк. Он напомнил, что Су-57 был разработан для того, чтобы побороть американские стелс-истребители F-35 и F-22, которые не только массово изготавливаются, но и участвуют в реальных боевых операциях. Впрочем, роSSийский самолет, по словам эксперта, не способен выполнить свою роль. По мнению Брока, Москве лучше было бы сосредоточиться на разработке новых, более совершенных радаров вместо того, чтобы выбрасывать деньги на амбициозные проекты самолетов.