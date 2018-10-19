В Литве намерены провести референдум о двойном гражданстве

Референдум пройдет одновременно с президентскими выборами.

В Литве намерены провести референдум о двойном гражданстве
Фото: rus.tvnet.lv

В четверг, 18 октября, парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.

Как сообщает Delfi, соответствующее постановление поддержали 66 депутатов, четверо воздержались.

На сегодня существующее законодательство Литвы не позволяет иметь несколько гражданств. Это положение можно изменить лишь через референдум. Если поправки в Конституцию примут на референдуме, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, в Украине двойное гражданство не предусмотрено.

В сентябре 2018 года разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.


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