В Литве намерены провести референдум о двойном гражданстве
Референдум пройдет одновременно с президентскими выборами.
В четверг, 18 октября, парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.
Как сообщает Delfi, соответствующее постановление поддержали 66 депутатов, четверо воздержались.
На сегодня существующее законодательство Литвы не позволяет иметь несколько гражданств. Это положение можно изменить лишь через референдум. Если поправки в Конституцию примут на референдуме, они вступят в силу 1 января 2020 года.
Напомним, в Украине двойное гражданство не предусмотрено.
В сентябре 2018 года разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.10.2018 00:12