С 1 октября зафиксирована 1 тысяча нарушений Минских соглашений, - Жан-Батист Жанжен-Вильмер

При этом Минские соглашения - самый оптимальный вариант разрешения ситуации на Донбассе, считает эксперт.

С 1 октября зафиксирована 1 тысяча нарушений Минских соглашений, - Жан-Батист Жанжен-Вильмер
Жан-Батист Жанжен-Вильмер
Фото: Макс Левин

Украина для урегулирования конфликта на Донбассе обязана обеспечить выполнение Минских соглашений. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил директор Института стратегических исследований при Министерстве обороны Франции (Париж) Жан-Батист Жанжен-Вильмер, передаёт корреспондент LB.ua.

«Несмотря на напряжение, которое существует на Донбассе, диалог продолжается. Формат — активный. Франция поддерживает этот диалог между сторонами в рамках Нормандского формата... Этот формат работает», — заявил он.

Также Жан-Батист Жанжен-Вильмер напомнил, что Верховная Рада Украины недавно пролонгировала закон о специальном статусе Луганской и Донецкой областей.

«Это позитивно и говорит о том, что Украина готова дальше следовать Минским соглашениям. Но с другой стороны мы считаем, что Украина может сделать больше для подтверждения этого в рамках урегулирования конфликта. Также мы хотим, чтобы РоSSия, которая имеет влияние на боевиков на Донбассе, больше уважала Минские соглашения. 11 ноября будут выборы, которые мы считаем провокацией, и такими, которые противоречат духу Минских соглашений, хотя они и так постоянно нарушаются. С 1 октября у нас уже больше 1000 таких нарушений. К примеру, все еще продолжается использование тяжелого вооружения», — отметил он.

При этом директор Института стратегических исследований при Министерстве обороны Франции подчеркнул, что РоSSия оказалась заложницей ситуации и пытается найти выход из спровоцированного ею военного конфликта. Об этом свидетельствуют разговоры о формате миротворческой миссии на Донбассе и «зачистка некоторых главарей» "ЛНР-ДНР".

«Если Кремль хочет, чтобы санкции были сняты, а они этого хотят, ведь санкции бьют по ним, то Минские соглашения должны выполняться ими... Мы также считаем, что необходимо дальше выполнять Минские соглашения и отводить вооружение с обеих сторон», — добавил он.

По его словам, Украина могла бы использовать опыт Северной Ирландии в разрешении конфликта для реинтеграции Донбасса. В этом процессе необходимо обеспечить эффективную информационную политику, отменить в перспективе торговую блокаду и восстановить экономические связи.

«Для мира на этой территории необходимо также вернуть и сердца людей», — резюмировал Жан-Батист Жанжен-Вильмер.


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