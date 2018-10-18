Супруге Балуха впервые позволили свидание с ним в СИЗО

18 октября Балуха должны были этапировать в Керченскую колонию.

Супруга украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья 17 октября впервые была на свидании с ним в СИЗО Симферополя перед этапированием в колонию.

Об этом она сообщила Крымской правозащитной группе.

По словам Натальи, свидание было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

«Когда я ждала встречи в СИЗО , мои нервы не выдержали, я заплакала. Но как только увидела Вову, мне сразу стало легче, слезы сами высохли», – рассказала она.

По ее словам, Балух держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Помимо обострения хронических заболеваний, Балуха мучает зубная боль.

Жена передала Балуху необходимые лекарства. Так как на время этапа он прекратил голодовку, супруга передала ему каши, орехи, овощи и другое.

Владимир Балух сказал супруге, что очень беспокоится о ее здоровье и здоровье его пожилой матери.

По информации Натальи, Балуха 18 октября должны были этапировать в керченскую колонию («Исправительная колония № 2). Официального подтверждения от роSSийских властей и адвокатов Балуха пока нет.

Ранее Владимир Балух обратился к украинцам перед этапированием в колонию. Он прекратил голодовку на период этапирования. Когда Балух прибудет в колонию, он намерен продолжить свой протест.

Напомним, Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против преследования. Суд в аннексированного Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.

В сентябре Балух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. В октябре суд Крыма "смягчил" приговор активисту и сократил ему срок заключения на один месяц.