Выживший при теракте в Керчи студент утверждает, что стрелков было двое

На территории корпуса якобы нашли несколько растяжек.

Выживший при теракте в Керчи студент утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой "зачищал" кабинеты.

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает УНИАН.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", - рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Напомним, вчера около полудня студент Росляков пришел в политехнический колледж Керчи с двумя рюкзаками и помповым ружьем. На входе сработала рамка металлоискателя, женщина-сторож успела нажать кнопку вызова охраны. Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв, после чего покончил с собой. В Крыму объявлен трехдневный траур.

По последним данным, число погибших возросло до 21.