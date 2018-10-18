В Женеве украинским компаниям разрешили добиваться компенсаций за Крым
Федеральный суд Швейцарии постановил, что международный арбитраж в Женеве имеет право разобрать по существу заявления 12 украинских компаний о возмещении убытков за национализацию их активов в Крыму.
Об этом пишет
Швейцарский суд рассматривал этот вопрос по ходатайству роSSийского правительства, которое возражало против компетенции женевского арбитража в этих спорах.
Компания «Укрнафта» (первый иск) и 11 других украинских предприятий (второй иск), часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Игоря Коломойского, в 2015 году обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов (в основном это автозаправочные станции и нефтебазы) в Крыму и Севастополе в результате незаконной аннексии полуострова Россией.
Заявители ссылались на роSSийско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций от 1998 года, которое позволяет украинскому инвестору передать спор с Россией в арбитражный суд по регламенту ООН.
Поскольку РоSSия отказалась признавать спор, Постоянная палата Третейского суда сама назначила арбитров. Этот арбитраж в июне 2017 года вынес промежуточные решения, разрешавшие заслушать требования 12 украинских компаний по существу. Но РоSSия обжаловала промежуточные решения в швейцарском федеральном суде (по месту арбитража).
РоSSийские адвокаты опирались на формальный аргумент: роSSийско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны; данные инвестиции были осуществлены в период до аннексии Крыма, и, следовательно, не подпадают под защиту.
Однако швейцарский суд решил, что соглашение о защите инвестиций должно распространяться и на те инвестиции, которые вследствие изменения границ оказались на территории другого государства на момент экспроприации.
По данным Swissinfo, решение в пользу украинских компаний было принято большинством голосов — четырьмя против одного.
Теперь женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации по существу.
«Укрнафта» оценивает свои потери в 50,3 млн долларов, а другие 11 компаний — в 47,4 млн долларов (без учета процентов).
Всего в Постоянной палате Третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полсотни украинских компаний по поводу активов в Крыму.
В мае 2018 года арбитраж вынес первое, прецедентное? решение о присуждении компенсации — 159 млн долларов в пользу ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.
В начале сентября апелляционный суд Киева по ходатайству «Эверест Истейт» и остальных истцов об обеспечительных мерах арестовал акции украинских «дочек» роSSийских госбанков — Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.10.2018 21:52